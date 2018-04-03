Первую нитку Турецкого потока сдадут через месяц

Источник: Корреспондент.net

Российский газовый монополист Газпром уже через месяц завершит строительство первой нитки газопровода Турецкий поток, который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на прямые поставки из России вместо украинского транзита.

Об этом сказал председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре.

"Все идет по плану. Могу сказать, что на сегодняшний день уложено 1047 км в двухниточном исполнении, это 55% общей протяженности морской части газопровода. То, что касается первой нитки – построено 827 км, и буквально в первой декаде мая мы закончим укладку первой нитки газопровода", – заверил Миллер.

Он добавил, что остается построить приемный терминал и вторую нитку.

Ранее сообщалось, что Газпром вынужден ликвидировать более 500 км труб, предназначавшихся для Турецкого потока, и газоизмерительную станцию Моршанская. Трубы стали не нужны из-за сокращения мощностей газопровода – с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год.