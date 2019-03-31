Первые экзит-поллы: лидируют Зеленский и Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Первые данные национального экзит-пола показали, что актер Владимир Зеленский набираел 30,4 процента голосов избирателей на выборах президента в Украину 31 марта 2019 года.

Второе место, согласно данным опроса на выходе с избирательных участков, занимает действующий президент Петр Порошенко с 17,8 процента голосов избирателей.

Третье место, согласно экзит-полам, занимает лидер Батькивщины Юлия Тимошенко со 14,2 прцоента голосов.

На четвертом месте - Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко - 9,8 процентв голосов избирателей, на пятом - кандидат в президенты от партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1 процента голосов.

По данным экзит-поллов, которые приводит ТСН, к 18 часам за Зеленского проголосовали 30,1 процентов избирателей, за Порошенко - 18,5 процента, за Тимошенко - 14 процента.

По данным центра SOCIS на 19 часов, у Зеленского 29,25 процента голосов, у Порошенко - 19,19 процента, у Тимошенко - 13,75 процента.

Централная избирательная комиссия Украины обещает подвести итоги выборов до 10 апреля.

Поскольку никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, 21 апреля должен состояться второй тур выборов.