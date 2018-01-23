Первые украинцы, которые пострадали от теракта в Кабуле, прибыли в Украину, – посол

Источник: 112.ua

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта в Кабуле, сегодня, 23 января, прибыла в Украину. Об этом в комментарии сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

На вопрос ведущего, правдива ли информация о том, что часть украинцев уже вернулись в Украину, Никитюк ответил утвердительно.

"Именно так (первые украинцы 23 января прибыли в Украину). Так и предполагалось, что спасенные украинцы будут возвращаться в течение вчерашнего, сегодняшнего дня, возможно и завтрашнего, рейсовыми самолетами. Что касается специального рейса, организуемого на завтра, то речь идет о возвращении ориентировочно десяти наших спасенных соотечественников. Но эта цифра может уточняться", – отметил Никитюк.

Накануне сообщалось, что возвращать (в Украину) тех, кто выжил, начали уже 22 января. Кто-то будет возвращаться рейсовыми самолетами, другие - спецсамолетом, который будет перевозить тела погибших. Ранее МИД сообщал, что Украина готовится направить в Кабул спецсамолет, который заберет тела погибших и вернет домой раненых граждан.

Напомним, 20 января боевики напали на отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по посетителям. Оттуда всю ночь раздавались стрельба и взрывы. Как сообщают власти Афганистана, в результате многочасовой спецоперации нападавшие были ликвидированы. По последним данным, в результате теракта погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые источники сообщают о более 40 погибших.

В МИД Украины подтвердили гибель семи украинцев (пяти мужчин и двух женщин) в результате нападения на отель в Кабуле. В ведомстве заявили, что личности пятерых погибших уже идентифицированы, однако из этических соображений имена решили пока не сообщать. Также граждане Украины были среди спасенных из отеля. Это еще 19 украинцев.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Талибан".