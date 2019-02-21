21.02.2019
Первые в мире беспилотные автобусы будут курсировать вблизи Стокгольма
Источник: Українські новини
С 2020 года по трассе Баркарбистад-Акалла на север от столицы Швеции Стокгольма будут курсировать два беспилотных автобуса. Швеция является первой страной в Европе, которая пустит такие автобусы на дороги общего пользования, сообщает шведский телеканал SVT.
Скандинавские компании Nobina и Scania разработали автобусы и заключили соглашение о том, что к 2020 году они будут эксплуатироваться самостоятельно. Автобусы будут курсировать на специальной полосе, длина маршрута составит 5 км и будет иметь 4 остановки.
Но сначала автобусы проведут тест-драйв, самостоятельно двигаясь только на километр от линии. Автобусы будут иметь водителя безопасности, который будет контролировать движение транспорта, однако не будет участвовать в самом управление. Также водитель соберет информацию о средней скорости, доступности, времени прибытия, возможных отклонениях и удовлетворенности клиентов.
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