Первые в мире беспилотные автобусы будут курсировать вблизи Стокгольма

Источник: Українські новини

С 2020 года по трассе Баркарбистад-Акалла на север от столицы Швеции Стокгольма будут курсировать два беспилотных автобуса. Швеция является первой страной в Европе, которая пустит такие автобусы на дороги общего пользования, сообщает шведский телеканал SVT.

Скандинавские компании Nobina и Scania разработали автобусы и заключили соглашение о том, что к 2020 году они будут эксплуатироваться самостоятельно. Автобусы будут курсировать на специальной полосе, длина маршрута составит 5 км и будет иметь 4 остановки.

Но сначала автобусы проведут тест-драйв, самостоятельно двигаясь только на километр от линии. Автобусы будут иметь водителя безопасности, который будет контролировать движение транспорта, однако не будет участвовать в самом управление. Также водитель соберет информацию о средней скорости, доступности, времени прибытия, возможных отклонениях и удовлетворенности клиентов.