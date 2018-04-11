Первый апрельский температурный рекорд зафиксирован в Киеве

Источник: Українські новини

Сегодня, 11 апреля, в Киеве был зафиксирован первый температурный рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Столбик термометра поднялся до отметки + 24,4° С, что на 1,7 ° С выше предыдущего исторического значения для этого дня 1959 года", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что, учитывая повышенный температурный фон, существует вероятность превышения и среднесуточной температуры воздуха.