Первый член Кабмина подал декларацию за прошлый год

Источник: Корреспондент.net

В 2018 году доходы министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика составили 3,2 млн гривен, а его жена - 2,6 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, 547 433 гривен его дохода составила зарплата министра, остальную сумму - банковские проценты.

Его жена получила 2 215 910 гривен дохода от предпринимательской деятельности, еще 210 804 гривен - от сдачи имущества в аренду, 22 282 гривны - страховые выплаты, 117 414 гривен - банковские проценты.

Министр задекларировал 72 586 долларов и 555 474 гривен наличными, жена - 10 тысяч долларов и 700 тысяч гривен.

На счетах в банках Насалик хранит 1,3 млн долларов и 40 226 гривен, а его жена - 1 134 474 гривны.

При этом в прошлогодней декларации он отобразил 12,7 млн гривен Ощадбанке, 1,3 млн гривен и 1 тыс. долларов в Приватбанке, 776 тыс. долларов - Укргазбанке.

В остальном данные декларации не отличаются от поданных за 2017 год.