Первый этап новых американских санкций против России вступит в силу со следующей недели
Источник: Українські новини
Уже в понедельник, 27 августа, США намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Британии.
Санкции ограничат доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.
В рамках ответа на новый раунд американских санкций Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Вообще данный этап американских санкций против России должен был начаться 22 августа, однако введение в действие отложили до 27 августа.
После объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.
Сообщается, что на данном этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.