Первый этап новых американских санкций против России вступит в силу со следующей недели

Источник: Українські новини

Уже в понедельник, 27 августа, США намерены начать новый этап санкций против России в связи с применением химического оружия на территории Британии.

Санкции ограничат доступ России к "чувствительным товарам", которые контролируются национальной безопасностью США.

В рамках ответа на новый раунд американских санкций Москва может запретить большему числу американских политиков въезд в Россию, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Вообще данный этап американских санкций против России должен был начаться 22 августа, однако введение в действие отложили до 27 августа.

После объявления о подготовке новых санкций курс доллара на открытии торгов Мосбиржи превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года.

Сообщается, что на данном этапе санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и не направлены непосредственно против какой-то компании.