Первый локомотив из США отправился в Украину

Источник: Корреспондент.net

Американская компания General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook в среду, 8 августа.

"Сегодня первый локомотив TE33AC для Украины отправится с завода GE Transportation в Пенсильвания. Он проследует поездом в Норфолк, штат Вирджиния, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск", – сообщил Кравцов.

По его словам, окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе в Полтавской области, после этого будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы.

В Укрзализныце добавили, что вскоре 10 машинистов отправятся в Казахстан на обучение правилам эксплуатации и обслуживания локомотивов General Electric серии ТЕ33АС. Обучение будет проходить за счет американской компании. Позже эти машинсты проведут обучение для своих коллег в Украине.