Первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе стала Мариз Конде

Источник: DW

Первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии по литературе стала родившаяся в Гваделупе французская писательница Мариз Конде. Об этом в пятницу, 12 октября, заявила Новая академия в Швеции.

В своих книгах Конде описывает "ужасы колониализма и хаос постколониализма", заявило жюри премии. В видеообращении Конде заявила, что делит награду с друзьями и всеми жителями Гваделупы. Помимо Конде, в шорт-листе премии оказались Нил Гейман, Ким Тьюи и Харуки Мураками. Мураками от своего участия затем отказался.

Литературная "нобелевка" в этом году не вручалась

Премия Новой академии была создана после объявления решения Шведской академии, отказавшейся в 2018 году вручать Нобелевскую премию по литературе из-за скандала. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно, являющегося мужем одной из членов академии. По их словам, академии о его действиях было известно.

В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда - через свою супругу - шведскую поэтессу и прозаика Катарину Фростенсон, которая затем отказалась от членства в Шведской академии. В начале октября Арно был приговорен к двум годам тюрьмы.