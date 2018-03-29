Песков нашел "украинский след" в деле о пожаре в Кемерово

Источник: Українські новини

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил во время ток-шоу "В точку" на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики на вопрос по поводу того, почему Путин не вышел к митингующим в Кемерово, когда они требовали этого.

По его словам, "с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно".

Также он сделал заявление об Украине. По его словам, "ложная" информация о количестве погибших при пожаре в "Зимней вишне" шла, в основном, из двух стран - Украины и Турции.

"Вбросы мы установили - в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", - заявил Песков.