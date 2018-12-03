Песков опроверг решение обсудить керченский кризис в "нормандском формате"

Источник: DW

Конфликт Москвы и Киева вокруг Керченского пролива не может быть темой "нормандского формата", заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. В рамках переговоров между представителями России, Украины, Германии и Франции обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе, напомнил Песков. "Провокация украинской стороны в российских территориальных водах вряд ли относится к измерению минских договоренностей", - продолжил он.

Песков также сообщил, что после того, как в Керченском проливе были задержаны украинские моряки и корабли, президенты России и Украины не общались по телефону, и "в грядущие дни" их разговор также не планируется. Пресс-секретарь Путина также назвал "абсурдным" заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Москва стремится захватить Мариуполь и Бердянск через "наземный коридор, ведущий из оккупированного Донбасса в оккупированный Крым".

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) сообщил, что 1 декабря Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) на полях саммита "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе договорились подключить к разрешению керченского кризиса "нормандский формат". "Это было с одобрением принято к сведению", - пояснила решение Меркель в беседе с журналистами.

Керченский конфликт

ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу, у побережья аннексированного Россией Крыма. Погранслужба ФСБ Крыма и Севастополя обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив.

При задержании были ранены несколько военнослужащих вооруженных сил Украины, а также повреждены морские суда. В ФСБ России заявили, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, были задержаны за "пересечение государственной границы РФ" и за неправомерный заход во временно закрытую акваторию территориального моря России. После захвата кораблей в ряде областей Украине было введено военное положение.