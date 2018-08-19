Песков рассказал о содержании разговора Путина с Меркель

Источник: Українські новини

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были "полезными и обстоятельными".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры были длительными ... это был очень обстоятельный и детальный разговор", - сообщил Песков.

По его словам, Путин и Меркель "сожалеют в связи с тем, что выполнение "минских договоренностей" по украинскому урегулированию застопорилось".

"В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине... Выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей", - заявил Песков.

"Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей", - добавил он.

По его словам, Путин и Меркель также "говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины".

Песков добавил, что лидеры РФ и ФРГ "считают неправильным попытки политизировать проект "Северный поток - 2".

"Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект", - сообщил пресс-секретарь Путина.

Он уточнил, что также поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

"Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий... Поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта, который ... соответствует интересам всех", - заявил Песков.

Также он пояснил, что во время переговоров "не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей, - тем более трудно сказать, какие это могут быть договоренности," - по поводу совместного реагирования на санкции США.

На вопрос о том, какими способами можно оградить проект от санкций США, Песков сказал: "Различными".

"Стороны обменялись пониманием того, что проект ["Северный поток - 2"] должен быть завершен", - сообщил представитель Кремля.