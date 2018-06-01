Песни Нобелевского лауреата Боба Дилана зазвучали на украинском языке

Источник: Українські новини

Две книги лауреат Нобелевской премии по литературе Боба Дилана "Назавжди будь молодим" и "Якби не ти" вышли в украинском переводе благодаря культовому украинскому переводчику и музыканту Виктору Морозову.

Музыкальная презентация состоялась сегодня, 1 июня, в рамках VIII международного фестиваля "Книжный Арсенал", сообщают Українські Новини.

И хотя в каждой книге всего по одной песне Боба Дилана, знаменитый иллюстратор Пол Роджерс сумел передать всю жизненную историю, которая выросла на всемирно известной лирике.

В свою очередь Виктор Морозов, сохранив специфические ритмические и языковые особенности оригинального текста, не только прочитал, но и спеть на украинском и английском языках.