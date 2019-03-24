Петицию за отмену Brexit подписали более 5 млн раз

Источник: Корреспондент.net

Петиция за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, набрала более 5 миллионов подписей, пишет The Guardian.

Петиция за отмену Brexit уже стала самой популярной из всех петиций, которые когда-либо публиковались на сайте британского парламента. Первое место ей уступила петиция от 2016 года, которая требовала проведения второго референдума по выходу из ЕС, если результаты первого будут недостаточно убедительными.