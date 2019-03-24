24.03.2019
Петицию за отмену Brexit подписали более 5 млн раз
Источник: Корреспондент.net
Петиция за то, чтобы Великобритания осталась в Евросоюзе, набрала более 5 миллионов подписей, пишет The Guardian.
Петиция за отмену Brexit уже стала самой популярной из всех петиций, которые когда-либо публиковались на сайте британского парламента. Первое место ей уступила петиция от 2016 года, которая требовала проведения второго референдума по выходу из ЕС, если результаты первого будут недостаточно убедительными.
Маргарет Джорджиаду, которая создала петицию, заявила, что получала угрозы убийством. Ей также пришлось удалить свою страницу в Facebook из-за волны оскорблений.
Сама петиция уже успела породить немало слухов и спекуляций. Некоторые убеждены, что неполадки на сайте после ее обнародования были созданы специально, чтобы не дать всем желающим подписать петицию. Появлялась также информация, что значительное количество подписей поступает с иностранных IP-адресов, в том числе из Северной Кореи, и часть подписантов - боты.
По данным издания, 96% подписей поступали с британских IP-адресов.
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