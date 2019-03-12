Певицу Maruv наградили украинской премией Yuna

Источник: Корреспондент.net

Украинской певице Maruv присудили премию Yuna-2019. Артистка удостоилась награды в номинации Лучший электронный хит за ее композицию Drunk Groove. Об этом сообщается на сайте премии.

Лауреаты были объявлены заранее. Торжественная церемония награждения пройдет в помещении столичного Дворца Украина.

Также известно, что и сполнительница Алина Паш победила в номинации Лучший хип-хоп хит, с ее песней Bitanga.

В номинации Лучший менеджмент артиста победителем стал продюсерский центр NIKITIN Talent Group/MAMAMUSIC и его основатель, продюсер группы Kazka Юрий Никитин.