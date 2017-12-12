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12.12.2017

Під облікова молодь Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу з питань пробації долучилася до святкування Дня прав людини

Источник: Маріупольський міський відділ з питань пробації ПСМУ з ПВКП та пробації МЮ

Ураховуючи важливе значення правової освіти в подальшій побудові України як правової держави, вихованні у громадян поваги до закону і прав людини, Указом Президента України започатковано проведення Всеукраїнського тижня права щороку в тиждень, що включає 10 грудня - День прав людини, який відзначається в пам'ять проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.

        Так, в рамках проведення Всеукраїнського тижня права,  під облікова молодь Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу з питань пробації взяла участь в інформаційному заході - День прав людини. Даний захід відбувся на базі Центру підтримки сім'ї за участю спеціалістів та юристів Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

        В ході заходу, молоді було цікаво і корисно довідатись про свої права, обов’язки та відповідальність згідно чинного законодавства України, адже дуже часто наші повсякденні вчинки мають правові наслідки. До уваги учасників Дня правових знань були представлені відеоматеріали:  «Права та свободи людини й громадянина гарантовані Конституцією України», які супроводжувались коментованим оглядом юриста Центру соціальних служб та жвавим обговоренням. Начальник Приморського районного сектору - Марфлюк С.Ш., наголосила на тому, що проведення правових заходів формує у молоді, яка перебуває в конфлікті з законом, правову свідомість,  запобігає проявам асоціальної поведінки, забезпечує знання й виконання ними законів, підвищення рівня правової культури.

        Спеціалісти Приморського районного сектору Маріупольського міського відділу вдячні фахівцям Приморського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за допомогу в організації правового заходу та надане приміщення для його проведення.

 

 

 

Маргарита Шпуганіч,

фахівець з питань соціальної роботи із суб’єктами пробації

Маріупольського міського відділу

з питань пробації ПСМУ з ПВКП та пробації  МЮ

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