Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы

Источник: Корреспондент.net

Местные жители из села Уланова Винницкой области, возле которого вечером во вторник, 16 октября разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы, сообщает Vezha.

Отмечается, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.

В то же время пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины изъяла из своего сообщения о гибели пилотов информацию о принадлежности членов экипажа к Воздушным силам ВСУ и Нацгвардии США.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в обновленной заметке на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.