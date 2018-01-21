Пингвин запрыгнул в лодку к ученым "для инспекции"

Источник: Корреспондент.net

Пингвин Адели запригнул в лодку экспедиции Австралийской антарктической службы, чтобы "проыерить работу" ученых, говорится в подписи под видео в YouTube.

Научно-исследовательская станция Кейси находитсяв заливе Винсенес на Земле Уилкса в Восточной Антарктиде.

Когда ученые брали пробы воды, к ним в лодку неожиданно запрыгнул пингвин. Птица изучила обстановку и прогулялась вдоль борта, после чего вернулась в воду.

"Когда пингвин приходит, чтобы проверить вашу работу", - прокомментировал ситуацию автор видео.