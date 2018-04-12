Питавшийся фастфудом мужчина за неделю похудел

Источник: Корреспондент.net

Британский видеоблогер Майк Дживонс неделю питался в MсDonald's, снимая свои трапезы на видео. В итоге он не только не поправился, но даже похудел на 2,2 килограмма. Видео британец публиковал на своем YouTube-канале.

Он решил повторить эксперимент автора фильма Двойная порция Моргана Сперлока, который благодаря фастфуду поправился на 13 процентов.

Дживонс хотел контролировать количество потребляемых калорий, а также соли и жира. Он хотел понять, насколько реально питаться фастфудом, при этом соблюдая сбалансированную диету.

На третий день у мужчины начались проблемы с желудком, а к концу недели он почувствовал себя ужасно вялым. На седьмой день Дживонс мечтал о здоровой еде, приготовленной его женой.

В итоге своего эксперимента британец заявил, что в обозримом будущем не желает видеть бургеры.