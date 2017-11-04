"План Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания, его представят в Литве 6 ноября, – Климпуш-Цинцадзе

Источник: 112.ua

"План Маршалла" для Украины уже получил четкие очертания для того, чтобы стать реальностью. Литва очень тщательно подготовила почву для того, чтобы 6 ноября презентовать этот план и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "5 канал".

"Безусловно, тот факт, что Литва своими усилиями и очень тщательной подготовкой такого европейского плана для Украины, так называемого "плана Маршалла", подготовила почву для того, чтобы иметь возможность презентовать и быть услышанной другими членами Европейского Союза. Это чрезвычайно важно. Вместе с тем мы должны понимать, что это только начало пути для того, чтобы этот план получил реальную поддержку у всех партнеров, которые бы присоединились к инвестиционному плану в 5 млрд евро", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила: "План получил уже такие более конкретизированные очертания со структурой, с пониманием тех механизмов, которые должны были быть основаны, с пониманием тех игроков, которые бы должны были быть привлечены для того, чтобы план мог стать реальностью".

Она подчеркнула, что "план Маршалла" представят в литовском Сейме для послов США, Канады, Японии и стран ЕС 6 ноября.

По ее словам, если инициативу Литвы реализуют и привлекут запланированные инвестиции, то в Украине ВВП может ежегодно расти на 6-8%.

Как ранее сообщалось, 26 октября в Еврокомиссии заявили о получении проекта "плана Маршалла" для Украины. Он был передан министром иностранных дел Литвы.

Напомним, "план Маршалла для Украины" является инициативой Литовской Республики для помощи Украине на 2017-2020 годы, предусматривающей в том числе план экономической, финансово-инвестиционной поддержки, включая последовательное усиление стратегического диалога между Украиной и странами Запада для обеспечения евроинтеграции Украины. Инициатива "план Маршалла для Украины" предусматривает инвестиции в реальный сектор экономики Украины, а также поддержку реформ, направленных на экономический рост, создание новых инструментов финансирования инвестиций, поддержку малого и среднего предпринимательства.