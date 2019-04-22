План поступлений в госбюджет не выполнен на 11%

Источник: Корреспондент.net

План поступлений общего фонда государственного бюджета в первом квартале 2019 года не выполнен на 35 млрд грн, или 10,8%.

Причиной невыполнения плана в полной мере стали недопоступления в запланированных объемах доходов, средств от государственных заимствований, приватизации государственного имущества и возврата кредитов.

По словам Пацкана, государственный бюджет выполнялся в условиях замедления роста экономики. Реальный ВВП в январе-феврале, по оценке специалистов Счетной палаты, вырос на 1,6%.

Пацкан также отметил, что сохранение имеющихся экономических тенденций создает дополнительные риски выполнения доходов госбюджета.

Отмечается также, что план доходов общего фонда на январь-март этого года не выполнен на 16 млрд грн, или 8%. Наибольшее невыполнение планового показателя налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров - на 9 млрд грн, или 12%, обусловлено, в частности, более низкими темпами роста импорта (7,5% в январе-феврале), чем прогнозируется на этот год (9,1%), и отсутствием девальвации среднего курса гривны к доллару США (прогноз на год - 2,5%).