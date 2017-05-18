Мешканців і гостей Маріуполя запрошують на Парад вишиванок

Источник: Мариупольский городской совет

Сьогодні, 18 травня, запрошуємо всіх маріупольців та гостей міста на святковий Парад вишиванок, який пройде в рамках святкування Дня вишиванки! Збір і формування колони відбудеться о 16.30 на перетині пр. Миру та пр. Металургів, звідки о 17.00 розпочне рух святкова хода. Наявність вишиванок та предметів з національною символікою обов'язкова!

Парад завершиться флешмобом біля Драмтеатру. На території Театрального скверу будуть працювати різні локації для дітей та дорослих. Святковий настрій присутнім подарує оркестр, концерт творчих колективів, а фестиваль вуличної їжі не залишить нікого голодним. Працюватиме й ярмарок сувенірної продукції, а також пройде показ вишиванок різних областей України. У 20:00 відбудеться кінопоказ фільму «Спадок нації». У ньому покажуть, які етапи еволюції пройшла вишиванка.

Наступного дня, 19 травня, з 16.00 - 18.00 для маріупольців і гостей міста пройде святкова розважально-інформаційна програма від Музею народного побуту – «Етнографічна майстерня», яка розгорнеться на його подвір'ї (вул. Георгіївська, 55). На гостей очікують майстер-класи з вишивки, плетіння, створення ляльки-мотанки, гончарної майстерності, а також пізнавальна програма, виступ ансамблю «Живі джерела» та читання значень вишиванок.

Чекаємо на містян і гостей Маріуполя на святкових заходах до Дня вишиванки!