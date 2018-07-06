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06.07.2018

Планета в огне. Мир охватила аномальная жара

Источник: Корреспондент.net

По всему миру установилась аномальная жара, которая убивает людей, вредит сельскому хозяйству и становится причиной пожаров. 

Только в одной канадской провинции Квебек за послдении дния произошло 18 смертельных случаев из-за экстремальной жары.  

Ни сталь, ни люди не выдерживают

В канадской провинции Квебек зафиксировано 33 смертельных случая. Жертвами жары чаще всего становятся пожилые или страдающие хроническими заболеваниями люди.

Канадские медики отмечают, что в домах пострадавших от жары часто не было кондиционера. Температура в этой провинции достигает +45°C.

Лесные пожары охватили американские штаты Калифорния, Колорадо и Юта. Власти Колорадо объявили об эвакуации жителей из более чем 2,5 тысяч домов, пламя здесь охватило уже около 100 жилых построек.

В штате Юта свои дома покинули около 300 семей. В этом штате пожар полыхает на 120 квадратных метров. Засуха и сильная жара способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных.

Как пишет Science Alert, в Северной Сибири, вдоль побережья Северного Ледовитого океана 5 июля температура была на 22 градуса выше нормы и достигла +32°C.

В некоторых районах Британии сообщается о деформированных от жары и прямых лучей солнца рельсах и плавящихся крышах домов. Река Тим в королевстве обмелела оставив сотни лососей и форелей без воды.

В Шотландии высокая температура воздуха вызвала необычные атмосферные явления: огненный закат.

В Ньюкасле мужчина провалился ногой в асфальт, который размяк от жары.

В Лондонском зоопарке решили давать им необычное мороженое. Десерт для животных не содержит сахара и представляет собой ледяные шарики из сока с разными добавками. Например, для гориллы и обезьяны сайрими - с семенами, грецкими орехами и нутом.

Необычно рано начавшаяся жара в Японии вызвала резкий рост числа пострадавших от теплового удара, с 25 июня по 1 июля было госпитализировано 3473 человека, сообщило управление пожарной охраны, в ведении которого находится служба скорой помощи.

Три человека погибли от жары. Более 50 прцоентов пострадавших - люди старше 65 лет. Некоторым из них требуется госпитализация до трех недель.

В одном из штатов Австралии из-за жары стало плавиться дорожное покрытие. В результате несколько десятков автомобилей буквально увязли в ставшем вдруг полужидким битуме.

 

В Украине пока все не так плохо. На западе и севере обещают дожди с грозами, которые с 7 июля распространятся по всей Украине и продлятся минимум до 10 июля.

 

Как пережить жару

Чтобы перенести экстремальную жару с минимальными потерями необходимо придерживаться нескольких рекомендаций медиков.

Нежелательно выходить на улицу между 10.00 и 16.00, снизить физическую активность на открытом воздухе, а в помещении, по возможности, стоит поддерживать прохладу, но не ниже +23°C.

Особое внимание нужно уделить детям, поскольку их система терморегуляции еще не сформирована. Нужно чаще давать им пить воду, одевать в легкую одежду из натуральных тканей, снизить их физическую активность в пик жары.

Также рекомендуется отказаться от спиртного, кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина, газированных сладких напитков, острой и жирной пищи. Необходимо внимательно проверять срок годности продуктов питания и правильность их хранения.

По возможности минимизировать нахождение в общественном транспорте.

Необходимо помнить, что ультрафиолет солнечного излучения вреден для кожи, способен вызывать мутации и привести к меланоме - агрессивной форме рака. Ультрафиолет проходит через облака, поэтому пасмурная и облачная погода днем от него не спасает.

Дети больше поддвержены негативному влиянию солнечных излучений, поскольку их иммунитет еще формируется. Загорать относительно безопасно только весной, а осенью истончается озоновый слой и интенсивность УФВ-излучения выше, чем весной; а летом УФВ-излучение самое активное.

Солнцезащитный крем, находясь у моря или реки, надо наносить после каждого купания. Вода, обтирание кожи полотенцем, контакт кожи с поверхностью шезлонга уменьшают количество крема на коже и ослабляет ее защиту.

Лекарственные препараты рекомендуется хранить в холодильнике, запивать прохладной водой, а если срок их годности подходит к концу, желательно их не принимать.

 

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