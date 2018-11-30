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30.11.2018

Платежный баланс Украины в минусе на $250 млн

Источник: Корреспондент.net

Платежный баланс Украины в январе-октябре 2018 года был сведен с дефицитом в 254 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Украины в пятницу, 30 ноября.

"Платежный баланс в октябре был сведен с профицитом на уровне 164 млн долларов США. ... Платежный баланс за январь-октябрь сведен с дефицитом 254 млн долларов США", – говорится в пресс-релизе.

В Нацбанке отмечают, что дефицит текущего счета платежного баланса в октябре сузился по сравнению с сентябрем до $863 млн благодаря отсутствию значительных выплат по государственному долгу. Если же брать показатель 10 месяцев, то дефицит текущего счета расширился до $4,6 млрд по сравнению с $1,7 млрд за соответствующий период прошлого года.

В октябре возобновился рост экспорта товаров (на 11% в годовом измерении до $3,9 млрд) в первую очередь благодаря высокому урожаю кукурузы. Общий экспорт зерновых культур достиг рекордных для октября физических объемов в 4,2 млн тонн, а его стоимостные объемы увеличились в 1,5 раза в годовом измерении.

Улучшились также показатели экспорта других продовольственных товаров: курятины, сахара, жиров и масличных. В целом рост экспорта продовольственных товаров в октябре составил 15,8% в годовом измерении.

В то же время рост стоимостных объемов экспорта продукции металлургии в октябре замедлился до 3,2% в годовом измерении из-за определенного ухудшения ценовой конъюнктуры, сокращения объемов производства и усложненную логистику в Азовском море.

В целом за январь-октябрь экспорт товаров вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году - до $35,5 млрд.

Рост импорта товаров в октябре ускорился (до 22,2% в годовом измерении до $5,6 млрд) за счет неэнергетического импорта (продукция машиностроения, продовольственные товары и промышленные изделия). Рост энергетического импорта в октябре оставался высоким из-за внутреннего спроса со стороны аграриев и высоких цен на энергоносители.

В целом за январь-октябрь импорт товаров вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году – до $46,1 млрд.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в октябре составил $203 млн, 64% из которых были направлены в реальный сектор. За 10 месяцев этого года чистый приток ПИИ составил $1,7 млрд, из которых 25% –  операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

В целом за январь-октябрь 2018 года чистый приток капитала по финансовому счету составил $4,3 млрд и был выше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде ($3,8 млрд).

Также в НБУ информируют, что международные резервы на конец октября составили $16,7 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,8 месяца.

 

 

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