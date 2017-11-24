Плотницкий подал в отставку с должности "главы ЛНР"

Источник: 112.ua

Лидер боевиков "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в отставку. Об этом сообщает ресурс боевиков "Луганский информационный центр", ссылаясь на заявление "министра государственной безопасности ЛНР" Леонида Пасечника.

По словам Пасечника, Плотницкий ушел с должности "главы ЛНР", а сам он принимает его полномочия на себя.

"Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов", - заявил он.

Пасечник утверждает, что ОРЛО после отставки Плотницкого будет оставаться "приверженцем Минских договоренностей". Он добавил, что оккупационные органы власти продолжают работу "в штатном режиме".

Как ранее сообщалось, вчера Плотницкого видели в одном из аэропортов Москвы. О его побеге из Луганска СМИ сообщали накануне.

22 ноября появились видео с участием главаря боевиков, на которых он проводит "рабочие встречи" и общается с журналистами. Он заявил, что не покидал территорию ОРЛО, а события, что происходят в оккупированном Луганске, назвал "попыткой государственного переворота".