10.08.2017
По Киеву проехала военная техника для парада
Источник: КорреспонденТ.net
В четверг, 10 августа, по столице провезли военную технику, которую представят на параде к 26-й годовщине Независимости Украины. Фото провоза техники выложили на странице Укроборонпрома в Facebook.
Киевляне могли воочию увидеть БТР-3ДА, модернизированный БТР-80, а также танки Т-72АМТ.
Эти модели будут представлены в статической экспозиции на Крещатике уже 24 августа.
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