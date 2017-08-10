По Киеву проехала военная техника для парада

Источник: КорреспонденТ.net

В четверг, 10 августа, по столице провезли военную технику, которую представят на параде к 26-й годовщине Независимости Украины. Фото провоза техники выложили на странице Укроборонпрома в Facebook.

Киевляне могли воочию увидеть БТР-3ДА, модернизированный БТР-80, а также танки Т-72АМТ.

Эти модели будут представлены в статической экспозиции на Крещатике уже 24 августа.