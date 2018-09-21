21.09.2018
По консулу Венгрии есть два сценария - Климкин
Источник: Корреспондент.net
Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. Об этом министр заявил в пятницу, 21 сентября.
"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - ред.)", - подчеркнул Климкин.
Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегово аутентичное.
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