По консулу Венгрии есть два сценария - Климкин

Источник: Корреспондент.net

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о двух вариантах развития событий в вопросе высылки консула Венгрии после публикации видео с раздачей венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. Об этом министр заявил в пятницу, 21 сентября.

"Две опции - или венгры его просто забирают, это наиболее конструктивный сценарий, или он поедет в Будапешт сам (будет выслан Украиной - ред.)", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД Украины добавил, что его коллега Петер Сийярто своим заявлением накануне косвенно признал, что видео с Берегово аутентичное.