По кораблям Украины в Азовском море стреляют - ВМС

Источник: Корреспондент.net

Против корабля ВМС Вооруженных сил Украины во время выхода из Керченского пролива катера Пограничной службы России применили оружие, есть раненый, сообщили в пресс-центре командования украинского ВМС.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщили в ВМС.

О применении оружия против украинских ВМС сообщил и постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На борту есть раненый. Силы ВМС ВСУ разворачивают меры помощи. До этого россияне угрожали применением оружия во время выхода кораблей ВМС из оккупированного ими ''территориального моря РФ" возле Крыма", - отметил он.

"В настоящее время вооруженные силы государства-агрессора осуществляют захват катеров ВМС Украины", - добавил через несколько минут Бабин.

Пресс-центр командования ВМС Украины ранее сообщал, что российские корабли и катера начали преследование корабельной группы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия.

Отмечается, что корабли РФ начали преследование после начала движения украинских кораблей на выход из Керченского пролива.

"Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа", - говорится в сообщении.