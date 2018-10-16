По мотивам "Тома и Джерри" снимут полнометражный комедийный мультфильм

Источник: Українські новини

Кинорежиссер Тим Стори ведет переговоры о том, чтобы создать полнометражный мультфильм "Том и Джерри" для студии "Warner Bros. Animation Group".

В планах кинорежиссера - создать гибридную версию мультфильма, в виде полнометражной комедии, в которой объединят игру настоящих актеров и анимационных героев.

Том и Джерри были созданы Уильямом Ханной и Джозефом Барберой и впервые были представлены в 1940 году. Они сосредоточились на подвигах домашнего кота Тома и его нескончаемой битве с мышью Джерри. Анимированная пара оставалась в сознании поп-культуры на протяжении многих лет, а в 1993 году создали полнометражную театральную постановку по мотивам мультсериала.