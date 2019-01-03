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03.01.2019

По новым правилам оформили 16,5 тысяч "евроблях"

Источник: Корреспондент.net

Государственная фискальная служба растаможила 16,5 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией по новым правилам. Об этом сообщается на сайте ГФС в четверг, 3 января.

"С 25 ноября 2018 по 2 января 2019 граждане провели таможенное оформление 16,5 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", – говорится в сообщении.

Из общего количества оформленных машин – почти 14 тысяч находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.

За них владельцы добровольно уплатили почти 119 млн гривен (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Активнее всего оформлялись транспортные средства в Киеве (3037 автомобилей), Волынской (2642), Черновицкой (2058) и Закарпатской (1137) областях.

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