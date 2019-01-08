Победа для Украины. Мировая пресса о Томосе

Источник: Корреспондент.net

Православная церковь Украина получила томос о независимости. 6 января предстоятель ПЦУ получил грамоту из рук Вселенского патриархата Варфоломея. Украинские власти называт событие историческим, а Русская православная церковь говорит о "расколе на столетия".

Победа для Украины и поражение для Кремля

Reuters, Британия

Независимость Православной церкви Украины украинские лидеры считают жизненно важной для противостояния вмешательством со стороны России.

Киев утверждает, что промосковские церкви на территории Украины являтся инструментом пропаганды и поддержки сепаратистов на Донбассе.

В Украине началась "жесткая" предвыборная кампания и ПЦУ может поддержать Порошенко.

Россия выступает категорически против предоставления украинской церкви автокефалии и сравнивает это с Большим расколом 1054 года, который разделил западное и восточное христианство.

Известный экономист Тимоти Эш считает Томос "огромной победой для Украины и поражением для Кремля".

"Теперь надежда Москвы на то, что Украина в будущем вернется в ее "орбиту", практически невозможна без применения подавляющего военной силы", - цитирует агентство эксперта.

Между тем Московский патриархат считает себя единственной законной церковью в Украине.

Независимость от Москвы

Guardian, Британия

Наибольший раскол в христианстве за последние столетия, как ожидается, происходит после вступления в силу независимости ПЦУ от России. Это должно усилить геополитические трения. Томос является прелюдией к дальнейшему проявлению политической напряженности между Москвой и Киевом.

Получение Томоса председателем Православной церкви Украины из рук Вселенского патриарха Варфоломея Первого произошло в ходе довольно торжественной церемонии в соборе Святого Георгия в канун православного Рождества.

"Христолюбивые украинские веряне ожидали этот день на протяжении целых семи столетий", - цитирует издание патриарха Варфоломея.

Православные церкви во всем мире стоят или на стороне Москвы, не скрывая своего неприятия независимости украинского православия, или на стороне Константинополя, который подтвердил автокефали ПЦУ.

Томос Православной церкви Украины: реакция сети

Признание Константинополем автокефалии даст толчок президенту Украины Петру Порошенко перед перспективой напряженной битвы со своими оппонентами на президентских выборах.

Украина стремилась получить автокефалию для своей церкви, чтобы уменьшить влияние России в Украине. Поддерживаемые Москвой православные церкви в Украине является орудием Кремля для распространения российской пропаганды и поддержки пророссийских боевиков на востоке.

Поражение Кирилла и Кремля

Der Tagesspiegel, Германия

В России крупные телеканалы ужесточили тональность своих материалов об Украине. Они создают впечатление, будто в Украине правые экстремисты годами насильственно захватывают храмы Московского патриархата. Согласносжету России-24, "еретики" в Киеве хотят "создать из святой церкви нацистский духовный центр".

Независимость украинской церкви равносильна поражению для патриарха Русской православной церкви Кирилла, "а с ним и всего российского руководства".

Охваченный яростью Патриарх Московский Кирилл сразу же объявил документ недействительным. Ранее украинская Церковь на протяжении столетий находилась в подчинении Патриарха Московского.

Последний мост с Россией

L'Opinion, Франция

Православная церковь Украины больше не будет пить из московской чаши. Отныне, после 332 лет пребывания под контролем Москвы, в Украине появилась независимая церковь. Украина разрушила последний мост, который связывал ее с Россией.

Молодому лидеру новой церкви понадобится немалый талант и настойчивость для противостояния, которое этом окажет Московский патриархат.

Противостояние между главой РПЦ, который заявляет о "канонических нарушениях" и его оппонентом в Константинополе, который в 1996 году уже предоставил автокефалию Эстонской православной церкви, очевидно, еще больше усилится. Ведь Варфоломей призвал все православные церкви признать ПЦУ, как свою "сестру".

Сражение Москвы и Киева на небесах

Guardian, Британия

Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей - титул поистине величественный и неповторимый.

Константинополь олицетворяет собой два тысячелетия христианской традиции, но такого города нет на карте, с 1453 года это мусульманский Стамбул, а православных там не больше трех тысяч.

Да и титул Вселенский, хотя и подразумевает власть над всеми христианами мира, на самом деле не соответствует действительности еще с 11 века, когда западный католический мир присягнул на верность Папе Римскому.

Добавьте к этому московских патриархов, которые себя мнят наследниками Третьего Рима, и картина для Варфоломея получается совсем неприглядная.

Но подписание Томоса стало пощечиной России, и теперь к политическому противостоянию между Москвой и Киевом добавилось не менее напряженное духовное противостояние между Москвой и Константинополем.

На первый взгляд такое противостояние могло бы показаться второстепенным, но религия по-прежнему играет в этом мире немаловажную роль. Она не только является отражением экономических и политических трений, но порой сама создает их. Религиозные предпочтения подчас формируют национальное сознание.

Московский патриархат может потерять не только прихожан, но и власть, и деньги. Хотя многие склонны считать Московский патриархат креатурой олигархической власти, церковь в Украине тоже едва ли свободна от политики.

Порошенко вмешивается в церковную жизнь

Berliner Zeitung, Германия

Отстающий, по данным опросов, от своих конкурентов Порошенко использует "господа Бога", чтобы набрать политические очки в президентской гонке.

Кирилл небезосновательно обвинил украинского президента в том, что тот вопреки европейским ценностям нарушает разделение церкви и государства, грубо и бессовестно вмешивается в духовную жизнь. Правда, Кирилл сам "известен отсутствием дистанции к власти".

Как в России, так и в Украине, церковные лидеры исповедуют политическую культуру, "которая предусматривает послушание по отношению к власти, а не гражданское мужество".

Конкретизация исторического решения

Radio France Internationale, Франция

Решение Константинополя положило конец более чем 300-летней подчиненности украинского духовенства Русской православной церкви. Москва при поддержке ряда других патриархатов Европы эту независимость оспаривает, но русская церковь теперь рискует потерять контроль над тысячами приходов и несколькими престижными монастырями в Украине.

В то же время многие эксперты и аналитики высказывают опасения, что предоставление Томоса приведет к еще большим политическим противоречиям год выборов президента Украины, и, возможно, к насилию между верянами.

Вместе с тем, это стало землетрясением в религиозной геополитике, поскольку ставит под сомнение стремление российского президента Владимира Путина превратить Россию в лидера православного мира.

Как ни странно, но именно незаконная аннексия Крыма и поддержка замаскированной войны на востоке Украины подтолкнули к этому цивилизационному разрыву.