Победитель Евровидения вернулся домой после пересадки сердца

Источник: Корреспондент.net

Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал был выписан из больницы, где проходил операцию по пересадке сердца.

Он также отметил, что восстановление после операции проходит без осложнений. В настоящее время певец уже готовится вернуться на сцену.

Представители Сальвадора Собрала заявляют, что в еще какое-то время ему нужно будет избегать большого скопления людей. А потому они призвали поклонников уважать личное пространство музыканта.

Известно, что Сальвадор Собрал победил в Евровидении-2017, которое проходило в Украине. Он является первым в истории португальским певцом, лидировавшим в песенном конкурсе.