Победитель нацотбора на Евровидение-2018 MELOVIN заявил, что не ожидал таких высоких оценок от судей

Источник: Українські новини

Победитель национального отбора на Евровидение-2018 MELOVIN заявил, что не ожидал такой поддержки от жюри в виде высоких оценок. "Я не ожидал таких оценок от жюри, я предполагал намного ниже цифры. Плюс многие люди пытались меня сбить со своего пути, но у них это не вышло. И меня это очень радует", - заявил исполнитель.

По его словам, он сам является продюсером своего проекта и многих коллег задевает тот факт, что ему удается творить при отсутствии огромного бюджета.

Напомним, что от судей исполнитель получил 5 баллов из возможных 6, а от зрителей - максимальную оценку.