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02.04.2019

Почему Байдену припомнили непристойное поведение

Источник: Корреспондент.net

Бывший вице-президент и один вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии США на выборах 2020 года Джозеф Байден попал под огонь критики после обвинений в неподобающем поведении. 

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес заявила, что Байден понюхал ее волосы и поцеловал в голову. Позже другая девушка Эми Лаппос рассказала, что политик притянул ее к себе за шею и потерся об ее нос. 

Демократ и раньше был замечен за подобным поведением. Так, в 2015 году во время присяги главы Пентагона Эштона Картера Байден подеш сзади к его жене, обнял за плечи и начал что-то шептать на ухо. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Кандидат в президенты США

О том, что вывший вице-президент США планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах 3 ноября 2020 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила 20 марта.

По данным издания, соответствующее заявление Байден сделал в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками. В частности, Байден попросил своих сторонников оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований для проведения предвыборной кампании.

Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Барака Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты - в 1998 и в 2008 году. 

В начале 2019 года он наконец оказался фаворитом среди демократов, объявивших об участии в президентской гонке. Но после обвинений в непристойном поведении Байдена критикуют не только республиканцы, но и однопартийцы. До сих пор политику подобных объявлений никто не предъявлял.

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что не считает обвинения в адрес бывшего вице-президента основанием для его выхода из президентской гонки.

Байден, признаваясь, что за многие годы политической деятельности и работы на госслужбе у него было "бесчисленное количество рукопожатий, объятий, выражений привязанности, поддержки и расположения".

"Ни разу - никогда - я не считал свое поведение неподобающим. Впрочем, если кто-то думает иначе, я готов это выслушать", - говорится в официальном сообщении политика.

 

Непристойное поведение

29 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес написала в статье для The Cut, что Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без ее согласия в ходе публичного мероприятия.

В частности, Байден сначала подошел к девушке сзади и вдохнул запах ее волос, что вызвало у нее возмущение. После этого, по словам Флорес, политик поцеловал ее в голову. Девушка отметила, что была смущена и шокирована поступком Байдена.

"Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился дальше и вдохнул мои волосы… Он продолжил медленно целовать меня в затылок. Мой мозг отказывался понимать, что происходит", - рассказала Флорес.

 

На следующий день Байден ответил, что не помнит того, что описывает Флорес, кроме того, что был готов поддержать ее кандидатуру на пост губернатора штата Невада. 

Через несколько дней еще одна женщина выступила с обвинениями в адрес бывшего вице-президента США. Американка Эми Лаппос рассказало обинциденте, который произошел в 2009 году на благотворительном мероприятии.

"Он положил руку мне на шею и притянул к себе, чтобы потереться носами. Когда он тянул меня к себе, я подумала, что он собирается поцеловать меня в губы", - заявила Лаппос.

Она объяснила, что не предала огласке эту ситуацию, потому что он был вице-президентом, а она - "никем". 

В феврале 2015 году американская пресса обсуждала, как в Белом доме Байден во время присяги нового министра обороны США Эштона Картера обнимал его жену.

 

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