Почему Байдену припомнили непристойное поведение

Источник: Корреспондент.net

Бывший вице-президент и один вероятных кандидатов в президенты от Демократической партии США на выборах 2020 года Джозеф Байден попал под огонь критики после обвинений в неподобающем поведении.

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес заявила, что Байден понюхал ее волосы и поцеловал в голову. Позже другая девушка Эми Лаппос рассказала, что политик притянул ее к себе за шею и потерся об ее нос.

Демократ и раньше был замечен за подобным поведением. Так, в 2015 году во время присяги главы Пентагона Эштона Картера Байден подеш сзади к его жене, обнял за плечи и начал что-то шептать на ухо. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Кандидат в президенты США

О том, что вывший вице-президент США планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах 3 ноября 2020 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила 20 марта.

По данным издания, соответствующее заявление Байден сделал в ходе конфиденциальной встречи со своими сторонниками. В частности, Байден попросил своих сторонников оказать ему помощь в сборе добровольных пожертвований для проведения предвыборной кампании.

Бывший сенатор от штата Делавэр и вице-президент в администрации Барака Обамы уже дважды безуспешно пытался баллотироваться в президенты - в 1998 и в 2008 году.

В начале 2019 года он наконец оказался фаворитом среди демократов, объявивших об участии в президентской гонке. Но после обвинений в непристойном поведении Байдена критикуют не только республиканцы, но и однопартийцы. До сих пор политику подобных объявлений никто не предъявлял.

Спикер палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси заявила, что не считает обвинения в адрес бывшего вице-президента основанием для его выхода из президентской гонки.

Байден, признаваясь, что за многие годы политической деятельности и работы на госслужбе у него было "бесчисленное количество рукопожатий, объятий, выражений привязанности, поддержки и расположения".

"Ни разу - никогда - я не считал свое поведение неподобающим. Впрочем, если кто-то думает иначе, я готов это выслушать", - говорится в официальном сообщении политика.

Непристойное поведение

29 марта бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес написала в статье для The Cut, что Джо Байден в 2014 году поцеловал ее без ее согласия в ходе публичного мероприятия.

В частности, Байден сначала подошел к девушке сзади и вдохнул запах ее волос, что вызвало у нее возмущение. После этого, по словам Флорес, политик поцеловал ее в голову. Девушка отметила, что была смущена и шокирована поступком Байдена.

"Я чувствовала, как он приближается ко мне сзади. Он наклонился дальше и вдохнул мои волосы… Он продолжил медленно целовать меня в затылок. Мой мозг отказывался понимать, что происходит", - рассказала Флорес.