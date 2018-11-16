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16.11.2018

Почему цены на нефть обвалились на четверть

Источник: Корреспондент.net

Цены на нефть на этой неделе резко пошли вниз. Почти за полтора месяца стоимость нефти марки Brent упала на 15 процентов. Такого стремительного снижения на рынке не отмечалось с 2015 года.

Быстрое снижение стоимости нефти в настоящее время вызывает беспокойство по поводу слабости экономики в целом. В 2015 году падение нефтяных цен привело к снижению цен на акции. Корреспондент.net рассказывает подробности.

 

Нефтяные цены упали на четверть

Котировки Brent падали практически непрерывно с начала октября. С максимальных значений, достигнутых 2 октября, в 86,74 доллара за баррель в моменте упали до 64,61 доллара за баррель 14 ноября. В этот день был пик распродаж, цены снижались на семь процентов.

15 ноября нефть перешла к росту и сейчас торгуется на уровне 67 долларов за баррель Brent.

Аналогичная динамика наблюдается у сорта WTI, на который ориентируется американский рынок. Он торговался на уровне около 56 долларов за баррель - более чем на 25 процентов ниже пика месячной давности. Сейчас WTI торгуется выше 57 долларов за баррель.

Оба нефтяных бенчмарка потеряли по 20 долларов с начала октября. В процентном отношении нефть Brent сейчас находится на 23% ниже октябрьского пика, WTI - на 26 процентов ниже.

 

Причины обвала стоимости нефти

Падение нефтяных цен было вызвано совпадением нескольких причин, которые находятся в плоскости, как макроэкономики, так и геополитики, а также финансовых спекуляций.

Во-первых, такое падение цен вызвано замедлением экономического роста и снижением прогнозов спроса на нефть. 13 ноября ОПЕК в ежемесячном докладе сократил прогноз по росту мирового потребления нефти в 2019 году, отметив, что предложение будет расти быстрее спроса.

Во-вторых, сказалось неожиданно плавное введение санкций США против нефтяного сектора Ирана, составляющего 3,5 процента мировой добычи. 5 ноября Вашингтон полностью восстановил ограничения, снятые в 2015 году.

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США утверждали, что добиваются фактического обнуления иранского экспорта нефти. Но в итоге были сделаны исключения: восьми странам разрешили покупать иранскую нефть еще в течение полугода.

В-третьих, рынок ожидает введения новых объектов нефтяной инфраструктуры в США - строительство буровых скважин, трубопроводы для перекачки нефти на экспорт из Мексиканского залива. Кроме того, с рекордной скоростью нефть качают также Саудовская Араваия и Россия.

В-четвертых, спекулятивные инвесторы резко сократили ставки на повышение цен. Так, за неделю, окончившуюся 6 ноября, хедж-фонды сократили чистую длинную позицию (разница между ставками на рост и ставками на снижение цен) по фьючерсам и опционам на нефть WTI на 18 процентов, Brent - на 15 процентов.

 

Спрос на нефть будет расти до 2040 года

Несмотря на растущий спрос возобновляемых источников энергии, нефть и газ останутся основными энергоресурсами еще как минимум 20 лет, говорится в докладе Международного энергетического агентства.

Спрос на энергию к 2040 году вырастет на четверть, но при условии более эффективного ее потребления. Если улучшений в этой сфере не произойдет, то потребность в энергии увеличится вдвое, говорится в прогнозе агентства.

Спрос будет расти в основном в развивающихся странах, таких как Индия. В США он не изменится, в в Европе и Японии и вовсе сократится.

Так, на Азию придется 80 процентов нового спроса на нефть, половина - на газ и почти 100 процентов - на уголь и атомную энергию. В итоге доля торговли нефтью и газом, приходящейся на регион, вырастет с половины до двух третей, говорят аналитики.

"Мир постепенно переходит к новой энергосистеме, стоимость солнечной и ветроэнергии снижается, тогда как нефть вновь подорожала, растет и доля конечного потребления электроэнергии", - отмечается в докладе.

 

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