Почему немецкие и иностранные журналисты судятся с BND

Источник: DW

На пресс-конференцию в Берлине 30 января представителей СМИ пригласили сразу шесть немецких неправительственных правозащитных организаций и союзов, отстаивающих интересы журналистов. В их числе - "Репортеры без границ" (ROG), Немецкий союз журналистов (DJV), Общество защиты прав свободы (GFF). Эти и еще три немецкие журналистские организации считают, что новый закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы Германии (BND), противоречит Основному закону ФРГи ограничивает свободу печати.

Новая редакция закона о BND

Закон о BND существует в Германии уже давно. Однако в октябре 2016 года по инициативе немецкого правительства была принята его новая редакция. Необходимость законодательных изменений возникла после того, как выяснилось, что немецкая разведка, не имея на то законных оснований, по всему миру фильтровала с помощью так называемых "селекторов" электронную коммуникацию. Под компьютерным "колпаком" BND оказались и правительства дружественных стран, и многие европейские концерны.

А по данным еженедельника Der Spiegel немецкая разведка держала под наблюдением также номера телефонов, факсов и адреса электронной почты корпунктов BBC и The New York Times в Афганистане, корреспондентов агентства Reuters в Пакистане и Нигерии, журналистов в Кувейте, Ливане, Индии, Непале, Индонезии…

Измененный закон не прекратил, а, наоборот, по сути дела легализовал такую практику. Не было сделано исключений и для иностранных журналистов. То есть сотрудники иностранных СМИ за пределами Германии теперь официально считаются такими же объектами для возможной разработки со стороны немецкой разведки, как и все прочие источники потенциально важной для интересов Германии информации.

Особые права СМИ в Германии

Между тем в самой Германии журналисты - это особая категория, пользующаяся повышенной степенью защиты от вмешательства государства и любопытства спецслужб, пусть и не такой прочной, как адвокаты, врачи и священники.

Немецкие журналисты, например, имеют право на отказ от дачи свидетельских показаний в суде, чтобы сохранить анонимность своего источника информации. Слежка же за ними (внутри Германии BND ее вести не может, только полиция или ведомство по охране конституции) допускается с санкции судьи только в том случае, если сам журналист заподозрен в совершении тяжкого преступления.

Журналисты первого и второго сорта

Немецкие НПО, обратившиеся в Конституционный суд ФРГ, указывают на универсальный характер прав и свобод человека, в том числе, свободы печати, а потому считают недопустимым делить работников СМИ на журналистов первого сорта - "неприкасаемых" отечественных - и второго, то есть, иностранных, за которыми, мол, можно и шпионить. "Свобода печати неделима, - заявил на пресс-конференции Кристиан Мир (Christian Mihr) из ROG, - она не может быть эксклюзивным правом, которым пользуются только немцы".

Но немецкими НПО движет не только чувство корпоративной солидарности с коллегами из других стран. Современная журналистика, говорили участники пресс-конференции в Берлине, идет в ногу с глобализацией и предусматривает проведение трансграничных журналистских расследований.

Такие, например, истории, как "райские досье" или "панамские досье", вообще были бы невозможны, если бы ими занимались репортеры отдельной страны, а не международный консорциум журналистских расследователей. "Если BND ведет слежку за иностранными журналистами, - констатирует Кристиан Мир, - то одновременно выхолащивается и право на редакционную тайну в Германии".

Теоретически BND имеет право собирать данные только на иностранцев, подчеркнул Ульф Бюрмайер (Ulf Buermeyer) из GFF, но на практике, как признает сама разведка, это ограничение не работает. "То есть, всем нам следует исходить из того, - заявил он, - что и BND на связи, когда мы пользуемся интернетом".

Таким образом, по его словам, подрывается и одна из главных предпосылок независимой и сильной журналистики, а именно, доверие в отношениях между работником СМИ и его информатором. О какой защите анонимности источника можно говорить, спрашивает Бюрмайер, в условиях контроля BND за средствами международной коммуникации журналиста?

Закон немецкий, последствия глобальные

Ситуацию, по мнению ROG, усугубляет однозначно зафиксированные в измененном законе полномочия BND обмениваться полученной информацией со спецслужбами в других странах. "Репортеры без границ" приводят такой гипотетический пример: немецкая разведка передает скаченную из The Washington Post информацию в Агентство национальной безопасности США (NSA), а оно - в качестве ответной услуги - шпионит за СМИ в Германии. И все по закону. Комар носа не подточит.

К своей жалобе в Конституционный суд Германии немецкие НПО привлекли и несколько иностранных журналистов, также считающих, что закон о BND нарушает их права. В их числе - азербайджанская журналистка Хадиджа Исмаилова, удостоенная в 2017 году премии "За правильный образ жизни" шведского фонда Right Livelihood Award Foundation, названной альтернативной Нобелевской, Горан Лефков из Македонии, Пол ван Гагельдонк из Нидерландов, словенец Блаз Згага, мексиканский журналист Рауль Ольмос, который участвовал в проекте "Файлы райских островов".

Все они в своих странах занимаются журналистскими расследованиями, разрабатывают такие темы, как коррупция в высших эшелонах власти, уклонение от налогов, организованная преступность, нарушения прав человека. Это все темы, относящиеся и к сфере интересов немецкой разведки. Нетрудно предположить, что результатами журналистских расследований и именами информаторов Хадиджи Исмаиловой также интересуются спецслужбы на ее родине.