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29.01.2018

Почему так сложно хоронить Сталина

Источник: DW

Министерство культуры России, посчитав фильм "Смерть Сталина" оскорбительным, запретило его показ. Большинство из тех немногих зрителей, кто все-таки успели посмотреть фильм в московском кинотеатре "Пионер", не нашли в нем ничего оскорбительного. Художники и люди театра, уже выступавшие против культа Сталина, уверены, что о жертвах репрессий нужно говорить в самых разных формах.

Икона вождя и шутки о смерти диктатора

Украинский художник и блогер Александр Володарский считает, что синтез сталинизма и российского империализма становится господствующей идеей, а возмущения по поводу фильмов "Матильда" и "Смерть Сталина" носят абсолютно идентичную природу.

"При этом если "Матильда" задумывалась как попытка "очеловечить" фигуру императора, то "Смерть Сталина" - это попытка посмеяться над главной красно-коричневой святыней. Любое лишенное подобострастия высказывание о России, тем более в исполнении иностранцев, воспринимается сегодня в штыки, как идеологическая диверсия, как нападение", - заявил Александр Володарский в интервью DW.

Еще в октябре 2010 года украинский блогер вместе с группой АКТ провел акцию "Освящение иконы Сталина и свечи за упокой Путина". Художники пронесли на территорию Киево-Печерской лавры в Киеве портрет Сталина, стилизованный под православную икону. Также они прочли молитву-заклинание за упокой президента России.

"Мне кажется, главная проблема заключается не в том, что о жертвах репрессий недостаточно напоминали, еще в 90-е годы здесь была сделана большая работа, - говорит  Александр Володарский. - Проблема в том, что параллельно с памятью о жертвах происходило постепенное возвеличивание их палачей. Сегодняшние силовики возводят свою историю к НКВД и не считают это чем-то плохим. В последние годы стало ясно, что палачи опять побеждают, что говорить о жертвах стало неудобно, слишком уж много неприятных параллелей. Решение этой проблемы лежит не только в области исторической памяти, это вопрос актуальной политики. Сталинизм в той или иной форме является идеологическим фундаментом для большинства силовых ведомств, он распространен в армии и спецслужбах. Когда палачи потеряют власть - будет возрождена и память о жертвах".

Реакция в России на картину "Смерть Сталина" даже тех представителей правых сил, которые на словах от сталинизма отмежевываются, художника не удивляет.

"Нельзя, конечно, забывать о том, что Путин не молодеет. Любые шутки о смерти диктаторов и о том, как их окружение делит власть возле еще свежего трупа, будут восприняты в Кремле крайне болезненно", - считает Александр Володарский.

Как Серебренников Сталина хоронил

По мнению Михаила Калужского, журналиста и драматурга, говорить о жертвах  репрессий и о сталинской эпохе можно и нужно в самых разных художественных и общественных формах: "Романы, лекции, спектакли, акции возвращения имен и все, что делают проекты "Последний адрес" или "Топография террора" друг другу не противоречат. У них немножко разные аудитории и совершенно разные способы работы с эмоциональной насыщенностью. Чем больше их, тем лучше".

В декабре 2016 года "Гоголь-центр" провел один-единственный спектакль "Похороны Сталина". Церемония-перформанс прерывалась выступлениями Людмилы Улицкой, Андрея Смирнова и других журналистов, писателей и правозащитников. Михаил Калужский, написавший сценарий, уже на том момент был хорошо знаком с французскими комиксами, по которым снят фильм Армандо Яннуччи "Смерть Сталина". "Они меня будоражили с точки зрения того, как можно художественно работать с этим моментом истории", - вспоминает он.

Поскольку в один день со Сталиным хоронили композитора Сергея Прокофьева, он предложил рассказывать о смерти тирана через смерть художника. А вот сама идея поставить такой спектакль была Кирилла Серебренникова, который во время встречи в Берлине с Михаилом Калужским сказал, что пора уже похоронить Сталина и сделать это нужно не в день смерти тирана, а в день его рождения. Сюжет связан с нерассказанными историями, с непредставленными голосами, непроработанными травмами и отсутствием консенсуса по поводу этой эпохи.

"Похороны Сталина" прошли один-единственный раз. Как отмечает Михаил Калужский, "возможно, если бы Кирилл Серебренников не находился сейчас под домашним арестом, то он повторил бы этот перформанс. В ситуации, когда сам режиссер оказывается под арестом, это приобретает совершенно иное звучание: граница между террором, который, как нам казалось, остался в истории, фактически размывается".

 

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