Почему украинские политики пытались взять под контроль борьбу с коррупцией

Источник: DW

На пути к безвизовому режиму с Евросоюзом Украина выполнила одно из условий Ассоциации с ЕС: создало Национальное антикоррупционное бюро. НАБУ является первым независимым следственным органом, который должен бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. В Верховной Раде решили вмешаться в работу НАБУ, чтобы иметь доступ к расследованиям детективов, а главу бюро увольнять простым голосованием большинства. Но подобные планы вызвали критику не только на Западе.