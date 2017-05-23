Почему упала скорость интернета: комментарии провайдеров

После запрета некоторых российских ресурсов, пользователи начали жаловаться на проблемы со скоростью Интернета. Жители Украины жалуются на то, что появились проблемы с доступом и к не запрещенным сайтам и сервисам.

Провайдеры прокомментировали, с чем может быть связано изменение скорости интернета.

Воля

В компании сообщили, что скорость интернета, согласно действующим тарифным планам, не изменилась.

«Пользователям, которые используют разные типы соединения, необходимо провести проверку скорости с изначальными настройками (до их изменения), а также протестировать скорость при подключении напрямую, без подключения к wi-fi», — порекомендовал оператор «Воли».

Если с изначальными настройками скорость низкая, тогда рекомендуем абонентам обратиться в компанию, сообщив данные по скорости, каким образом проверяли (напрямую или через wi-fi) и свой номер договора.

Фрегат

«Пользователи активно обсуждают варианты использования различных технических средств по обходу блокировок — сайты, анонимайзеры, прокси-серверы, браузер Tor, VPN-сервисы. Предупреждаем, что это небезопасно. При использовании подобных технологий запрос к сайту и ответ от него проходят через цепочку серверов, позволяющих скрыть пользовательский запрос, однако расплата за анонимность — медленная скорость соединения», — рассказал замдиректора по развитию ТМ «Фрегат» Владимир Мирошниченко.

Он отметил, что надежность и скорость канала зависят от поставщика услуг, а компания «Фрегат» обладает достаточным запасом емкости магистральных каналов связи для предоставления качественного безлимитного доступа на максимальной скорости — 100 Мбит/с.

Триолан

Интернет-провайдер «Триолан» также сообщил, что никаких изменений в этом плане компания не проводила.

«Попробуйте воспользоваться другим браузером, кроме заблокированных сайтов, все остальное должно работать корректно», — отметили в компании.

В «Триолане» призвали при наличии проблем со скоростью или доступом к сайтам, которые не попали в санкционный список, обращаться к операторам провайдера:

«Мы произведем проверку и, при необходимости, отправим мастера для устранения проблем».

Интертелеком

В компании «Интертелеком» обратили внимание на то, что на скорость интернета может влиять использование VPN-соединения, на которое массово перешли жители Украины после блокировки российских ресурсов.

«Многие бесплатные версии ВПН-программ ограничивают скорость интернета, а полная скорость доступна только в платных версиях», — отметил оператор «Интертелекома».

Точно так же проблему со скоростью интернета описали и в компании «Укртелеком».

Lifecell

В компании «Lifecell» прокомментировали так:

«Максимально допустимая скорость в сети может достигать 63,3 Мегабит/сек. при условии наличия соответствующего конечного оборудования (которое поддерживает технологию 3С-HSDPA / Triple Carrier HSDPA), настроек сети, наличия устойчивого сигнала сети подвижной (мобильной) связи и отсутствия физических препятствий для распространения радиосигнала.

Максимально допустимая скорость передачи данных в сети lifecell с поддержкой других технологий следующая:

· GPRS – до 80 Кбит/сек;

· EDGE – до 240 Кбит/сек».

Если возникли проблемы со скоростью передачи данных, в компании рекомендуют проверить настройки сети и соответствие оборудование.

Операторы «Vodafone» и «Киевстар» подтвердили, что причиной снижения скорости интернета может быть VPN-соединение. Использование подобных технологий небезопасно и может значительно снизить скорость передачи данных.

Кристина Лях