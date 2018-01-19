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19.01.2018

Почти 700 населенных пунктов в 6 областях Украины остаются обесточенными после непогоды

Источник: Українські новини

688 населенных пунктов в областях остаются обесточенными по состоянию на 18:00 пятницы.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Полностью восстановлено энергоснабжение населенных пунктов в Винницкой, Волынской, Донецкой и Сумской областях. Остаются обесточенными 688 населенных пунктов (Одесская область - 470, Черкасская - 155, Черниговская - 48, Полтавская - 10, Кировоградская - 4, Николаевская - 1)", - сказано в нем.

По состоянию на 18:00 опасных метеорологических явлений не наблюдается, погодные условия стабилизировались.

Согласно сообщению, автомобильных заторов на дорогах общего пользования не зафиксировано.

При этом отмечается, что Черкассы остаются без водоснабжения.

Там продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции, которые замедляются в связи с осложненным доступом к местам проведения работ.

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