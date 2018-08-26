Под Балаклеей вертолеты тушат пожар на свалке

Источник: Корреспондент.net

Возле города Балаклея Харьковской области произошло возгорание на несанкционированной свалке, которое распространилось на лесополосу. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в воскресенье, 26 августа.

Отмечается, что информация о пожаре была получена сегодня после полудня.

"По прибытию первых спасательных подразделений ГСЧС было установлено, что огонь распространился по свалке на площадь около 1,5 га, захватил часть лесополосы и угрожал распространиться на расположенную рядом городскую свалку города Балаклея", – говорится в сообщении.

К месту происшествия были направлены дополнительные силы и средства. Сейчас на месте работают девять пожарно-спасательных подразделений ГСЧС из Балаклеи, а также из соседних районов – Боровского, Змиевского, Изюмского и Шевченковского.

В общей сложности в тушении огня задействованы деять спецавтомобилей и 40 человек личного состава ГСЧС. Спасателям помогают добровольная пожарная команда поселка Андреевка, добровольная пожарная дружина частного сельскохозяйственного предприятия Свитанок и бойцы ведомственной пожарной охраны Минобороны на трех единицах техники.

После 16:00 пожарный вертолет ГСЧС Ми-8 начал тушить пожар с воздуха. Уже совершено 20 сбросов воды.

По последним данным, пожар удалось локализовать. Пострадавших нет.