Под Черниговом испытали новый боевой модуль

Источник: Корреспондент.net

В Черниговской области государственное Киевское конструкторское бюро ЛУЧ вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля.

Боевой модуль оснащается современными управляемыми ракетами Скиф разработки КБ ЛУЧ и системой наведения. Это позволяет использовать его для поражения неподвижных и движущихся бронированных целей с комбинированной, разнесенной или монолитной броней с динамической защитой, а также малоразмерных целей вроде долговременных огневых точек, легкобронированных объектов.

Испытания прошли успешно. Все ракеты попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%.

По результатам испытаний принято решение ускорить и углубить сотрудничество в оборонной сфере и создании нового современного боевого модуля, способного решать широкий круг задач.