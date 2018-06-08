Под Чернобылем снова вспыхнул пожар

Источник: Корреспондент.net

В пятницу, 8 июня, в Чернобыльской зоне вновь возник пожар, он локализован на площади 1 га, сообщила пресс-служба Государственной инспекции по ядерному регулированию со ссылкой на ГСЧС.

"8 июня в 13:17 в зоне отчуждения и безусловного отселения вблизи села Копачи произошло возгорание сухой подстилки на площади около 1 га. По состоянию на 14:04 пожар локализован на площади 0,8 га", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 7 единиц техники и 45 человек. В готовности находятся пожарные самолет Ан-32П и вертолет МИ-8.

По данным ГИЯРУ, радиационный фон на площадке ЧАЭС остается без изменений, угроза для персонала станции отсутствует.