Под Харьковом обнаружили арсенал боеприпасов
Источник: Корреспондент.net
В Харьковской области в гараже 64-летнего жителя Змиевского района обнаружили большое количество патронов, гранат, выстрелов, тротил и другие боеприпасы.
По данным ведомства, 17 мая во время проведения операции Оружие-взрывчатка сотрудники полиции обнаружили у злоумышленника 1330 патронов, 41 гранату, 22 запалы, 10 корпусов снарядов, 8 выстрелов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.
По информации экспертов, изъятые предметы представляли опасность для хозяина дома и его родных. Некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать.
Со слов мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы.
Следователями открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.