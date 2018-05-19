Под Харьковом обнаружили арсенал боеприпасов

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской области в гараже 64-летнего жителя Змиевского района обнаружили большое количество патронов, гранат, выстрелов, тротил и другие боеприпасы.

По данным ведомства, 17 мая во время проведения операции Оружие-взрывчатка сотрудники полиции обнаружили у злоумышленника 1330 патронов, 41 гранату, 22 запалы, 10 корпусов снарядов, 8 выстрелов, 9 корпусов гранат и 10 килограммов тротила.

По информации экспертов, изъятые предметы представляли опасность для хозяина дома и его родных. Некоторые боеприпасы находились в ржавом состоянии и в любой момент могли сдетонировать.

Со слов мужчины стало известно, что он долгое время занимался раскопками и собирал боеприпасы.

Следователями открыто уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.