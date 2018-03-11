Под Херсоном подрались моряки и местные жители

Источник: Корреспондент.net

Около поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между местными жителями и военными. Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.

"После чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно. В связи с несанкционированным пересечением охранного периметра, согласно служебных инструкций они были задержаны и переданы вызванному наряду Национальной полиции Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все указанные военнослужащие были трезвые. Сообщается о телесных повреждениях как у военнослужащих, так и гражданских. Материалы переданы в правоохранительные органы.

В свою очередь в областной полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 марта. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.

Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.

"Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовному правонарушению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка", - говорится в сообщении.