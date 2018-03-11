Под Херсоном подрались моряки и местные жители
Источник: Корреспондент.net
Около поселка Новая Збурьевка Херсонской области произошла драка между местными жителями и военными. Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВСУ на своей странице в Facebook, несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку.
Отмечается, что все указанные военнослужащие были трезвые. Сообщается о телесных повреждениях как у военнослужащих, так и гражданских. Материалы переданы в правоохранительные органы.
В свою очередь в областной полиции уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 марта. К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее 20-летнего сына избил неизвестный возле одного из развлекательных заведений в Новой Збурьевке.
Полицейские предварительно установили, что по указанному адресу произошла драка, в результате которой неизвестные в камуфляжной форме нанесли потерпевшему повреждения.
"Следствием отрабатывается версия о возможной причастности к данному уголовному правонарушению военнослужащих воинской части, которая дислоцируется в с. Новая Збурьевка", - говорится в сообщении.