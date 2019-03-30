Под Киевом горят склады с военной экипировкой

Источник: Корреспондент.net

В пгт Ворзель Киевской области около вечером 29 марта возник пожар в здании частного предприятия, которое производит армейское обмундирование. Пресс-центр ГСЧС сообщает, что площадь пожара составляет 1500 м кв.

К тушению привлечены 35 человек личного состава и 7 единиц техники ГСЧС. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.