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13.08.2018

Под Киевом незаконно удерживают людей - омбудсмен

Источник: Корреспондент.net

В Броварах в реабилитационном центре За життя удерживают людей против их воли. Об этом сообщила в понедельник, 13 августа, украинский омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

Отмечено, что в этом реабилитационном центре находится 21 человек с нарко- и алкозависимостью и с расстройствами психики.

"В ходе конфиденциального общения 12 из них сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - говорится в сообщении.

По словам омбудсмена, принудительные действия к людям были применены, несмотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю

"В ходе мониторингового визита обнаружена 80-летняя женщина, которая не является больной, и двое несовершеннолетних 14-летних девушек, которые находятся здесь вместе со взрослыми с согласия своих родителей", - рассказала Денисова.

В то же время в полиции Киевской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по статье незаконное лишение свободы или похищение человека.

 

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