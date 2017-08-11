Под Киевом остановили строительство крупного жилого комплекса

Источник: КорреспонденТ.net

В селе Подгорцы Обуховского района остановлено строительство жилого комплекса Park Lake City.

"Во время внеплановой проверки инспекторы установили, что застройщик – группа компаний DIM – возводил 11 домов бизнес-класса вокруг озера без разрешительных документов. Также на объекте не было обеспечено осуществление авторского и технического надзора, а на самой строительной площадкк не было даже информационного щита", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Государственного земельного кадастра, группа компаний DIM возводит ЖК еще и на землях личного сельского хозяйства, а не жилой и общественной застройки.

Интересно, что начиная стройку, группа DIM активно рекламировала комплекс как первый в Украине, построенный по международным стандартам "зеленого" строительства. И даже обещала, что ЖК пройдет сертификацию по международной системе BREEAM.

В настоящий момент строительные работы остановлены, а на заказчика и подрядчика, ООО Эстет Прайм Строй и ООО Арсан-Буд соответственно, наложен штраф за нарушение градостроительного законодательства.