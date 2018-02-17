Под Киевом освободили предпринимателя и задержали группу похитителей

Источник: Українські новини

В Киевской области полиция задержала нескольких людей, которые удерживали в заложниках предпринимателя и требовали выкуп в 500 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Неизвестные в масках похитили мужчину 6 февраля на территории оптового рынка по улице Марко Вовчок. Его насильно посадили в автомобиль и повезли в неизвестном направлении. Рядом с местом происшествия, на соседних улицах, правоохранители обнаружили два сожженных автомобиля: Opel, которым потерпевший приехал на работу, и Ford, на котором скрывались правонарушители.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Операцию по освобождению заложника из частного дома в поселке Требухов Киевской области правоохранители провели сегодня, 17 февраля.

"Задержаны несколько фигурантов, которые непосредственно находились в доме с потерпевшим. Сейчас продолжаются все необходимые следственные действия, по результатам которых будут установлены обстоятельства, мотивы и другие соучастники преступления", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

В свою очередь потерпевший отметил, что злоумышленники били его только во время похищения, а потом относились к нему нормально. Однако удерживали мужчину в наручниках с прикованной к кровати цепью. По его словам, похитители планировали получить за освобождение 500 тысяч долларов.

Крищенко также отметил, что с начала года в столице это уже третий случай, когда полицейские освобождают заложников.

В настоящее время в рамках уголовного производства продолжаются меры для полного расследования и установления всех фигурантов, причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.