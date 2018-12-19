Под Киевом полицейские остановили автомобиль, в котором оказался похищенный мужчина

Источник: Українські новини

В Киевской области на пропускном пункте "Березань" правоохранители остановили микроавтобус, из которого услышали крики о помощи. Оказалось, что в автомобиле находился похищенный мужчина, у которого требовали 40 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба обласной полиции.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, при осмотре микроавтобуса в нем нашли трех мужчин, у одного из них были телесные повреждения.

"Во время общения 44-летний пострадавший сообщил, что его похитили в городе Сумы, били и везли в неизвестном направлении, требуя около 40 тыс. евро. При осмотре машины полицейские обнаружили и изъяли короткоствольное и автоматическое оружие", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ч. 2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Трое злоумышленников задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

Мужчины в возрасте от 42 до 63 лет уроженцы Ровенской области. Полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям. Задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.